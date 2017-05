Nel giorno in cui la Roma ha perso il suo capitano, anche il Genoa ha salutato il proprio alfiere.



Pur non scendendo in campo, quella dell'Olimpico è stata infatti l'ultima apparizione in maglia rossoblu, e con ogni probabilità in Italia, di Nicolas Burdisso.



Un decisione meditata da tempo dal 36enne argentino e resa nota in settimana dallo stesso diretto interessato: “Sarà la mia ultima partita con il Genoa, non so se nel calcio italiano. Per me penso sia il momento migliore per salutare e ringraziare società e tifosi”.



Arrivato in rossoblù nel gennaio 2014, Burdisso era stato portato in Italia dieci anni prima dall'Inter che l'aveva prelevato in patria nelle fila del Boca Juniors. Dopo sei anni in nerazzurro, El Leon era passato alla Roma, dove rimase altre quattro stagioni e mezzo, prima di trasferirsi all'ombra della Lanterna.



In totale ha collezionato 302 presenze in Serie A, segnando 10 reti, mentre con la nazionale albiceleste ha messo assieme 49 apparizioni e due gol.



Nel suo personale palmares figurano 4 scudetti, 2 coppe Italia e 3 supercoppe italiane, ottenuti tutti con la maglia dell'Inter. A questi si aggiungono tre Copa Libertadores e due Coppe Intercontinentali con il Boca, un mondiale Under 20 ed una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2004 con l'Argentina.