L'ex difensore del Genoa Sebino Nela ha parlato dagli studi di Primocanale della difficile situazione in cui versa la squadra di Ivan Juric: "Quando si giudicano un allenatore bisognerebbe prima conoscere chi è che ha fatto il mercato. C'e stato qualche problemino con alcuni giocatori ma a pieno regime questa potrebbe essere una squadra che non si dovrebbe preoccupare molto della sua permanenza in Serie A. Però sappiamo che a volte il calcio è strano e spietato. Quando le cose cominciano ad andare male poi è difficile invertire la tendenza".



Nela ha poi parlato del gran numero di giocatori, ben 24, impiegati dal tecnico croato in cinque gare: "Questo è sintomo che evidentemente non troppo si fida di nessuno. Presentarsi ad inizio campionato e non avere ancora le idee abbastanza chiare potrebbe, a lungo andare, rivelarsi un errore".



L'ex difensore, infine, propone una ricetta ai giocatori rossoblu per provare ad uscire dalla crisi: "Le partite si possono vincere in molte maniere. Se in questo momento alla squadra non riescono determinate e cose e fisicamente non sta bene, i giocatori dovrebbero pensare di tirare fuori un po' più di cattiveria calcistica. Bisogna far capire agli avversari che per vincere a Genova si deve soffrire e faticare".