Si è chiusa a quota 17.544 tessere vendute la campagna abbonamenti del Genoa per la stagione 2017-18.



Un dato in linea con quello dell'anno passato, quando gli abbonati furono appena 500 in più rispetto ad oggi. Un dato straordinario se si considerano le tante vicissitudine affrontate dai tifosi rossoblù negli ultimi mesi e non ancora del tutto risolte, a partire dalla vicenda per la vendita del club.



A nobilitare ulteriormente l'alta fedeltà genoana c'è poi il raffronto con le altre tifoserie italiane. In Serie A soltanto quattro corazzate possono vantare più abbonati del Grifone: Milan, Inter, Juventus e Roma.



L'ennesima testimonianza di come il tifoso rossoblù sia spesso il vero valore aggiunto del club più antico d'Italia.