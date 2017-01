Il Genoa è la squadra che ha cambiato di più in questo mercato invernale. Tra partenze ed arrivi già completati, e altri due che potrebbero andare in porto negli ultimi giorni, emerge un dato interessante: è la squadra che ha impiegato fino a questo momento più giocatori. Con gli esordi di Hiljemark e Taarabt, gol e assist per loro oggi, sono infatti 29 gli uomini che Juric, per necessità varie, ha fatto ruotare nel suo scacchiere. Un numero che visti gli innesti è destinato naturalmente a crescere.