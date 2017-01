Il ritorno di M'Baye Niang in rossoblu è definitivamente tramontato.

Ieri il francese del Milan ha infatti accettato la proposta di prestito al Watford, spegnendo le residue speranze del Genoa di assistere ad un revival di quanto avvenuto dodici mesi fa.



Il mancato arrivo sotto la Lanterna di Niang, però, non cancella l'interesse dei rossoneri per il genoano Lucas Ocampos. L'argentino è infatti in cima alla lista della spesa consegnata da Montella ai propri dirigenti e lo stesso Galliani ha confermato che è lui l'oggetto del desiderio milanista.

Preziosi, nonostante il no del francese che sembrava potesse far saltare del tutto l'affare, ieri si è detto invece disposto a trattare il passaggio al Milan del talento albiceleste, non prima però della prossima settimana. "Parliamone lunedì" sarebbe stata la promessa del presidente rossoblu all'amico Galliani.



In alternativa ad Ocampos il Milan potrebbe virare su un altro esterno d'attacco genoano, il serbo Darko Lazovic.