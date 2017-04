Nessuno sconto per Maurico Pinilla. La Corte Sportiva d'Appello, presso la quale si era recato oggi il giocatore cileno sperando in una riduzione della squalifica, ha infatti respinto il ricorso dell'attaccante del Genoa. Dopo essere rimasto in tribuna nelle ultime tre gare in seguito alla squalifica di 5 turni rimediata dopo l'espulsione contro l'Atalanta, Pinilla non sarà a disposizione di Ivan Juric neanche per le prossime due gare contro Chievo e Inter. Il centravanti potrà tornare regolarmente in campo nella trasferta di Palermo contro una delle sue tante ex squadre.