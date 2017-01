Nessuna visita di controllo per Danilo Cataldi, in procinto di trasferirsi in prestito semestrale al Genoa.



Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet, il centrocampista proveniente dalla Lazio dispone già dell'idoneità per scendere in campo, cosa che di fatto rende inutile l'esecuzione di qualsiasi altro esame medico.



Cataldi, sbarcato oggi a Genova attorno l'ora di pranzo, ha già raggiunto il centro sportivo rossoblu a Pegli, dove questo pomeriggio prenderà parte al suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra agli ordini di Ivan Juric. Nel mirino la sfida di domenica alle 12.30 in casa del Cagliari.