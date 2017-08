Nel brillante precampionato del Genoa, che fin qui ha ottenuto quattro vittorie in altrettante uscite, uno dei rossoblù che più si è messo in evidenza è Nikola Ninkovic.



Reduce da una stagione altalenante, nella quale ha messo in luce cose ottime alternate a momenti di autentico black out, l'ala serba sembra ora davvero pronta per spiccare il volo: “Mi sono reso conto - ha dichiarato al sito ufficiale della società ligure - delle cose in cui dovevo migliorare. I giocatori nel mio ruolo, da quel che ho visto in queste esperienza, sono quelli che corrono di più e coprono più campo . Per questo mi sto impegnando ad allenare la resistenza con il sacrificio che passa dalle esercitazioni collettive e da un lavoro specifico".



In questo suo percorso di crescita un ruolo fondamentale sembra averlo Ivan Juric: "Mi stanno aiutando tutti - ha proseguito Ninkovic - mister, collaboratori, compagni. L’importante è presentarsi pronti per l’inizio della Coppa Italia e del campionato. Esserci con la testa, preparati mentalmente”.



Un anno dopo Ninkovic sembra avere le idee chiare.