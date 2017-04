Comunque vada a finire questa tribolata stagione, il prossimo agosto, alla ripresa del campionato, Andrea Mandorlini non sarà più l'allenatore del Genoa.



Questa al momento pare l'unica certezza di una squadra priva di punti fermi. Il tecnico di Ravenna, arrivato a Pegli lo scorso febbraio, ha firmato con i rossoblu un contratto fino a giugno 2018. Ma nell'accordo è stata inserita anche una clausola che permettere alla dirigenza di rescindere prematuramente il legame senza pagare alcuna penale. E proprio a questo comma sembrano volersi appellare Preziosi ed i suoi collaboratori per sollevare Mandorlini dall'incarico.



Resta da capire solo quando avverrà il divorzio. E su questo punto la parola decisiva la darà il campo. Qualora la squadra dovesse dare segni di risveglio e magari portare anche qualche punto a casa, a cominciare da domenica prossima contro l'Udinese, con tutta probabilità Mandorlini dovrebbe riuscire a terminare la stagione. In caso contrario si aprirebbero le porte ad un traghettatore, che avrebbe il volto del richiamato Juric o del promosso Stellini.



Nel frattempo la società si sta comunque guardando intorno alla ricerca del tecnico per il prossimo anno. I nomi sul taccuino dei dirigenti rossoblu, al momento, sono tre. La prima scelta è Rolando Maran, attualmente al Chievo e seguito anche dal Sassuolo. Più indietro due tecnici emergenti di Serie B: lo spallino Leonardo Semplici ed il perugino Christian Bucchi. Su questi ultimi decisiva sarà la volontà della società di puntare nuovamente su un allenatore debuttante in A dopo lo sfortunato tentativo fatto con Juric.



Più suggestive ma meno praticabili, almeno secondo il Secolo XIX, le piste che portano alle vecchie bandiere rossoblu Vincenzo Torrente e Marco Rossi.