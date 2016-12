Con l'ipotesi Pinilla che appare ormai definitivamente tramontata, il Genoa si guarda attorno alla ricerca del sostituto di Leonardo Pavoletti.



La prima alternativa resta sempre il laziale Filip Djordjevic, rimasto ai margini della squadra di Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione.

Lotito tuttavia non intende svendere il suo attaccante per il quale chiede addirittura 15 milioni di euro, cifra eccessiva per il Grifone ma giustificata dalle numerose pretendenti che nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni sul forte centravanti serbo.



Ecco allora che dalle parti di Villa Rostan si stanno monitorando anche altri profili. Uno dei quali, secondo il Secolo XIX, porterebbe in Bundesliga. Nel mirino dei dirigenti rossoblu sarebbe così finito una vecchia conoscenza del campionato italiano: Haris Seferovic.



Il 24enne attaccante della nazionale svizzera, di origini bosniache, passato da Firenze, Lecce e Novara, attualmente milita nell'Eintracht Francoforte dove però non gioca con continuità. Il suo cartellino viene valutato attorno ai 4 milioni di euro ma su di lui si sarebbero mosse anche Benfica e Fiorentina.