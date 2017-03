Non bastassero le contestazioni dei tifosi, che non perdono occasione per chiedergli di andarsene, e la pessima stagione del suo Genoa, per Enrico Preziosi c'è un'altra questione a rendergli le notti agitate.



Entro il prossimo 30 giugno il patron della Giochi Preziosi dovrà infatti trovare 110 milioni di euro per liquidareMichael Lee, il suo ormai ex socio nel settore dei giocattoli, o in alternativa rintracciare un socio che lo sostituisca.



Secondo quanto riporta l'edizione genovese di Repubblica, Preziosi non sarebbe riuscito ad ottenere l'appoggio finanziario da parte di nessuna banca ma sarebbe in trattativa con un misterioso operatore italo-americano, disponibile a prelevare la quota societaria di mister Lee.



Altri guai, poi, arrivano anche dal fronte Prenatal, altra azienda prelevata da Preziosi in partecipazione con Artsana, bisognosa di un immediato aumento di capitale.