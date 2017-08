Torna di moda in casa Genoa un vecchio pallino di mercato. I dirigenti rossoblù sono infatti tornati alla carica con il Napoli per Emanuele Giaccherini.



La conferma è giunta direttamente dall'agente dell'esterno toscano, Furio Valcareggi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato: "Il Genoa mi ha chiamato, mi ha detto ‘ci sentiamo domani’, vedremo. Credo che ci sarà lo stesso problema che si è posto con lo Sparta Praga”.



Il problema di cui parla il procuratore è quello relativo all'ingaggio del giocatore, quasi due milioni netti all'anno, motivo per cui un paio di settimane fa non si concretizzò il passaggio di Giaccherini al club ceko quando tutto sembrato definito: “Il suo stipendio se lo è meritato nella carriera - ha aggiunto Valcareggi - e chi lo vuole sa cosa aspettarsi. Io sono un frettoloso nella vita. Io non devo andare a preporre Giaccherini in giro, lo conoscono"



Valcareggi concluce, infine, spiegando come per il suo assistito il trasferimento in un'altra piazza non sia certo una priorità: "La permanenza a Napoli è la prima scelta. Emanuele sta benissimo a Napoli. Vediamo come andrà. Il mercato di Giaccherini si decide con squadre di livello. E' un ragazzo per bene, serio. Pur avendo poco spazio, si impegna come un titolarissimo. Quando c’è stato bisogno ha sempre risposto presente e lo ha fatto vedere anche contro il Bayern”