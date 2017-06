Guardano a Bologna e Chievo i dirigenti del Genoa alla ricerca di rinforzi per il nuovo centrocampo da affidare a Ivan Juric.



I nomi segnati in rosso sul taccuino degli uomini mercato rossoblù sono quelli di Lorenzo Crisetig, di proprietà del Bologna ma lo scorso anno in prestito al Crotone, e del clivense Lucas Castro.



Soprattutto l'argentino, già nel mirino di Preziosi e soci lo scorso inverno, stuzzica particolarmente gli interessi rossoblù, frenati però dall'alta valutazione data dal Chievo. Nonostante un contratto in scadenza tra un anno esatto, e dunque la possibilità che da febbraio possa svincolarsi a zero, la società veronese non intende svendere il suo regista ed anzi in caso di partenza vorrebbe monetizzare il più possibile, cercando di mettere in cassa una cifra il più vicino possibile ai 5 milioni di euro.



Più semplice, allora, arrivare al 24enne di scuola Inter Crisetig. Dopo la buona annata al Crotone, il Bologna potrebbe accettare di lasciarlo partire nuovamente, questa volta però a titolo definitivo. La sua valutazione è di circa 3 milioni di euro.