Nuovo, ennesimo, capitolo nella lunga querelle che in queste ultime settimane sta opponendo la tifoseria organizzata del Genoa e il presidente rossoblu Enrico Preziosi.



Questa mattina la Gradinata Nord ha infatti diffuso un altro comunicato, dopo quelli resi noti recentemente. Questo il testo integrale della lettera:

"I genoani sono uomini di parola… e lei Presidente? Eravamo rimasti al suo confuso monologo televisivo, dove ci chiedeva di lasciar lavorare la squadra e contestualmente si sarebbe presentato al primo incontro casalingo per assumersi le responsabilità dell’attuale imbarazzante situazione.

La squadra è stata lasciata lavorare serena, non ci sono stati episodi che

potessero turbare l’ambiente, adesso tocca a lei.

Sono mesi che non si presenta a mettere la faccia di fronte allo scempio che lei ha creato, di cui è primo responsabile insieme a suo figlio Fabrizio e al vostro inserviente Milanetto. Le ricordiamo che chi abbandona la nave è un vigliacco.

Lo stadio del Genoa è il Luigi Ferraris di Genova, non il Giuseppe Meazza di Milano, per una volta dia seguito alle sue parole e si presenti allo stadio.

Lo faccia per lei, dimostri a se stesso che non è un mezzo uomo".