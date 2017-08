Il Genoa continua a lavoare per la cessione del club, in programma un nuovo incontro con il gruppo Gallazzi-Anselmi e proprio Beniamino Anselmi ha assistito all'amichevole contro l'Herenveen: "Sono venuto a dare un'occhiata alla squadra - riporta Il Secolo XIX - Per il resto massimo riserbo, lavoriamo per arrivare all'obiettivo nel rispetto della controparte. Sono ottimista".