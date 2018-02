Il Genoa conferma la propria tradizione nello scovare giovani talenti in Sudamerica.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club rossoblù avrebbe avviato una trattativa con il Rosario Central per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista Joaquin Nicolas Pereyra.



L'interesse del Grifone per il classe 1998 viene confermata da uno dei suoi due agenti, Matias Lipman: "La voce di un avvicinamento del Genoa al ragazzo si è fatta da qualche giorno molto insistente qui in Argentina. Il ragazzo gradirebbe la destinazione ma bisogna convincere il club e battere la concorrenza di alcune squadre portoghesi. Il Rosario - spiega ancora il procuratore - ha messo su di lui una clausola da 15 milioni di dollari ma si sta lavorando per arrivare ad un accordo sulla base di 5 o 6 milioni da versare subito più una percentuale da riconoscere in caso di futura rivendita".



Dotato di un fisico possente e di una buona tecnica individuale, Pereyra è il classico volante sudamericano, ossia il regista arretrato che agisce davanti alla difesa. Da ormai due stagioni è titolare fisso delle Canallas, dove ha preso il posto di Walter Montoya, altro vecchio pallino di mercato poi sfumato del Genoa. Da qualche mese è entrato in pianta stabile anche nel giro della nazionale argentina Under 20.