In attesa di capire quale sarà il futuro societario del Genoa, la società rossoblu comincia a sondare il terreno in vista della riapertura ufficiale del calciomercato, prevista per il prossimo 1 luglio.



Nel mirino di Ivan Juric, stando a quanto riporta il Secolo XIX, sarebbe finito Federico Ricci, laterale scuola Roma quest'anno in prestito al Sassuolo.



Il tecnico croato ha già avuto alle sue dipendenze l'esterno 23enne nella stagione della storica promozione del Crotone dalla B alla A, anno in cui Ricci siglò ben 11 reti e 8 assist in 36 presenze.



Come detto nell'annata appena conclusa ha invece debuttato nella massima serie con il Sassuolo, mettendo a segno due gol, contro Sampdoria ed Empoli, in 24 gare. Con i neroverdi, inoltre, Ricci, titolare dell'Under 21 di Di Biagio, ha anche collezionato sei apparizioni in Europa League.



La Roma, proprietaria del cartellino, potrebbe convincersi a darlo in prestito per un'altra stagione oppure a venderlo definitivamente per una cifra non superiore ai 4 milioni. In ogni caso, un affare eventualmente in prospettiva per il Genoa.