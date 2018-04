Il Genoa conferma la propria predisposizione nel pescare talenti in Serie B.



L'ultimo nome, in termini cronologici, a finire nei taccuini degli osservatori di mercato rossoblù è quello della giovane punta del Cesena Lamin Jallow. Secondo quanto riferisce il sito internet di Primocanale, la società del presidente Enrico Preziosi starebbe seguendo con un certo interesse le prestazioni del 22enne nazionale del Gambia già autore in questa stagione di 11 reti e cinque assist in 29 apparizioni con la maglia dei romagnoli.



Attaccante centrale molto mobile che all'occorrenza può giocare anche da seconda punta, Jallow è approdato al Cesena in prestito la scorsa estate ma il suo cartellino è di proprietà del Chievo, club con il quale ha anche avuto il privilegio di debuttare in Serie A nel passato campionato, prima di essere ceduto temporaneamente al Cittadella nel gennaio 2017. Con i veneti, pur giocando poco, riuscì comunque a mettere a segno tre reti nel girone di ritorno della scorsa Serie B.