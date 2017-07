E' in programma oggi un nuovo incontro tra Napoli e Genoa per discutere un trasferimento di Emanuele Giaccherini in rossoblù, con la formula del prestito secco. Il problema è l’ingaggio da 1.8 milioni di euro bonus esclusi: serve trovare un accordo anche da questo punto di vista, un ostacolo non indifferente per la società genovese, secondo quanto racconta Radio Kiss Kiss.