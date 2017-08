Giornata decisiva quella odierna per definire l'eventuale ritorno di Cristian Ansaldi al Genoa.



Secondo Sportitalia, il presidente del Grifone Enrico Preziosi e il responsabile dell'area tecnica dell'Inter Walter Sabatini si incontreranno in giornata a Milano proprio per discutere del passaggio in rossoblu dell'esterno argentino.



Il rientro a Pegli di Ansaldi, che un anno fa fece il percorso inverso firmando per i nerazzurri dopo un'ottima stagione al Genoa, non sarebbe legato alla possibile cessione di Diego Laxalt, a sua volta inseguito da Atalanta, Newcastle e Tottenham.



Non è da escludere che nel corso del faccia a faccia Preziosi e Sabatini discutano anche del futuro dei due millennials rossoblù Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo, allontanatisi dall'Inter dopo esservi stati molto vicini nelle scorse settimane.