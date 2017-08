E' Petar Brlek il nome nuovo per il centrocampo del Genoa.



La società rossoblù ha infatti completato l'acquisto dal Wisla Cracovia del centrocampista croato classe 1994 che quest'oggi sarà nel capoluogo ligure per sostenere le visite mediche di rito preliminari alla firma sul contratto.



Regista con spiccate doti offensive, Brlek è stato per anni un punto di forza delle nazionali giovanili croate. Cresciuto nello Slaven Belupo, club con il quale ha debuttato giovanissimo in Europa League nell'estate 2012, nel gennaio 2016 si è trasferito in Polonia, al Wisla, con il quale ha giocato un campionato e mezzo da assoluto protagonista, segnando in tutto dieci reti e sfornando assist a ripetizione.