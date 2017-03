31 giocatori: tanti sono i calciatori utilizzati dal Genoa in queste prime 29 giornate di campionato.



Dopo il Pescara i rossoblu sono, assieme all'Atalanta, la formazione che ne ha schierati di più in questa edizione della Serie A. Un numero notevole, se si considera che dalla scorsa estate la Federcalcio ha imposto alle società di ridurre a 25 il numero di tesserati presenti nelle proprie rose.



Ad influire pesantemente nel conteggio ha contribuito senza dubbio il mercato invernale, sessione nella quale la società di Villa Rostan si è contraddistinta, come sua abitudine per l'altissimo numero di compravendite.



E pensare che Juric e Mandorlini, i due tecnici che si sono alternati sulla panchina genoana, non hanno neppure impiegato tutti gli uomini messi loro a disposizione dalla dirigenza. Aldilà dei due portieri Rubinho e Zima, infatti, nell'elenco degli inutilizzati figurano anche Davide Brivio e Andrea Beghetto, rispettivamente colpi del mercato di agosto e gennaio. Particolarissima la situazione del laterale ex Atalanta, convocato in ben 19 occasioni ma mai sceso in campo. Undici invece, ma tutte negli ultimi due mesi, le chiamate per il giovane esterno prelevato dalla Spal.



I più presenti, con 28 gettoni in 29 giornate, risultano invece capitan Burdisso, che sabato sera contro il Milan ha saltato la prima gara della stagione, e Diego Laxalt, assente solo nella trasferta in casa del Chievo ad inizio dicembre.