Federico Ricci, pupillo di Ivan Juric, non è l'unico prodotto del vivaio della Roma ad essere finito del mirino degli uomini mercato del Genoa.



La società rossoblu avrebbe infatti messo gli occhi su Daniele Verde, 21enne esterno d'attacco nell'ultima stagione in prestito all'Avellino in Serie B, dove ha giocato 32 partite segnando 8 gol.



Giovane, talentuosa e a buon mercato, l'ala napoletana si sposerebbe alla perfezione sia con le esigenze tattiche di Juric che con quelle finanziarie del club, che lo preleverebbe a titolo temporaneo.



Dopo aver debuttato in A ed in Europa League nel 2015 con la Roma di Rudy Garcia, nei due anni successivi Verde si è poi diviso tra Frosinone, Pescara (risultando decisivo con due gol nei playoff per la promozione degli abruzzesi) ed Avellino.



Reduce da una stagione e mezzo in cadetteria, Verde ora vorrebbe tornare nella massima serie ed il Genoa potrebbe essere la sua occasione