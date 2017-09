Tra le note positive giunte dalla sfortunata trasferta in casa dell'Inter, per il Genoa c'è la prestazione di Stephane Omeonga, giovane belga alla prima gara da titolare in Serie A: "Ho fatto quello che mi ha chiesto il mister - ha detto il centrocampista a Radio Nostalgia - ho dato il 100%, ma non solo io, tutti noi ci siamo impegnati al massimo. Io, Cofie e Veloso dovevamo formare il centrocampo in fase di non possesso, l’abbiamo preparata così, non abbiamo fatto esprimere l’Inter. Non è bastato per evitare la sconfitta ma questo è il calcio".



L'espulsione rimediata nel finale, con l'Inter già in vantaggio, più che macchiare la prestazione di ieri, pregiudica la sua presenza sabato sera contro il Bologna: "Il fallo su Eder? Diciamo è stato bravo, io l’ho toccato ma lui un pò si è buttato. Mi sono sacrificato perchè sul’1-0 la gara era ancora aperta. Per sabato al mio posto ci sono tanti giocatori pronti. L'importante è che la squadra continui a giocare così".