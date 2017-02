Dagli studi di Telenord, Claudio Onofri ha parlato della trasferta che domenica vedrà il Genoa impegnato in casa del pericolante Pescara: “Queste partite mi fanno paura al contrario - ha affermato l'ex difensore rossoblu - Quando c'è contestazione per reagire, per tensione o per paura a volte viene fuori una partita che non ti aspetti. E' chiaro che oggi quella di domenica appaia come una gara potenzialmente facile, perché il Pescara è veramente ridotto a brandelli ma il Genoa deve fare molto attenzione”.



La ricetta per tornare ad ottenere i tre punti, secondo Onofri, potrebbe stare in una partenza sprint da parte del Grifone: “A Pescara c'è un clima veramente brutto ed il Genoa deve approfittarne. Gli uomini di Juric devono schiacciare l'avversario già nel primo quarto d'ora, pressandoli e non facendoli respirare in modo che la tensione che stanno vivendo in questi giorni per loro diventi ancora più negativa”.



L'ex capitano rossoblu si è poi espresso anche sull'attuale stato di crisi attraversato dal Pescara: “Quando perdi, prendendo sempre quattro o cinque gol per gara, è difficile cambiare marcia. E' vero che a Torino domenica scorsa c'è stata una reazione negli ultimi venti minuti ma mi pare evidente che qualcosa non funzioni a livello mentale ed anche tattico".