Il naufragio subito ieri pomeriggio dal Genoa in quel di Cagliari, quarto KO consecutivo tra anno vecchio ed anno nuovo, sembra aver convinto la dirigenza rossoblu ad intervenire ancora sul mercato.



Dopo aver affermato nei giorni scorsi che la campagna acquisti del Grifone si sarebbe chiusa con gli arrivi di Cataldi e Rubinho, ora Preziosi e i suoi collaboratori sembrano aver cambiato idea.



Effettivamente il Genoa visto nelle ultime settimane è davvero poco cosa. Una squadra ridotta in macerie da infortuni e cessioni che rischia di vanificare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.

Ecco allora la retromarcia dei vertici del Grifone, intenzionati a tornare sul mercato per regalare a Juric quel rinforzo di cui necessita soprattutto a centrocampo. I nomi sull'agenda rossoblu sono sempre gli stessi: lo juventino Hernanes, vero e proprio sogno proibito di Preziosi, l'argentino Walter Montoya del Rosario Central e lo zimbabwense Marvelous Nakamba del Vitesse.



Se sul Profeta la decisione spetta ad Allegri che, pur vedendolo poco non intende privarsene prima di averlo sostituito a dovere, per quanto riguardo la mezzala sudamericana il Genoa starebbe tentando l'affondo proprio in queste ore. Nei giorni scorsi Montoya non si è allenato con il resto della squadra e voci provenienti della società nero-gialla affermano che il giocatore è ormai sul piede di partenza, tanto che tra oggi e domani potrebbe trovare l'accordo con il Grifone.



E' probabile che in realtà i tempi della trattativa siano un po' più lunghi, ma l'interesse del Genoa è reale ed è possibile che si arrivi ad un'intesa nel giro di qualche giorno su un cifra attorno ai 5 milioni di euro.



Diverso infine il discorso che riguarda il 22enne del Vitesse Nakamba. Il mediano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con lo Zimbabwe, potrebbe essere bloccato adesso dai rossoblu ma arrivare al Genoa solo la prossima estate.