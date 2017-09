Con l'epilogo della trattativa per la cessione del Genoa anche il futuro di Ivan Juric appare adesso più chiaro.



Nel lungo intervento televisivo concesso ieri sera da Enrico Preziosi, il presidente rossoblu ha anche parlato seppur velatamente del destino del tecnico balcanico, lasciando intendere come per lui la gara di domani sera contro il Bologna sarà davvero l'ultima spiaggia. Se, per la settima giornata consecutiva, il Grifone non dovesse ancora ottenere una vittoria a quel punto Juric verrebbe sollevato dall'incarico e sostituito con ogni probabilità da uno fra Massimo Oddo, Francesco Guidolin e Davide Ballardini.



Tutti in qualche modo con un passato, seppur molto diverso, sulla panchina rossoblù. Complice la sosta per le nazionali, l'eventuale nuovo tecnico genoano avrebbe a disposizione due intere settimane per provare a ridisegnare una squadra che finora non è riuscita a convincere.