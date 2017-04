Un mese e mezzo dopo il suo approdo a Genova, l'effetto Mandorlini sembra già essersi esaurito.



Capace di portare quattro punti in due partite ad un Genoa che nelle precedenti nove con Ivan Juric ne aveva raccolti appena due, il tecnico romagnolo dopo la manita subita ieri in casa dall'Atalanta si trova adesso a sua volta sul banco degli imputati.



Quella contro i bergamaschi è stata infatti la terza sconfitta consecutiva per Mandorlini, seguita al terribile KO nel derby ed all'1-0 incassato a San Siro contro il Milan. Insomma dopo le incoraggianti prove, almeno sotto il profilo dei risultati, contro Bologna ed Empoli, il Genoa sembra essere tornato la squadra inconcludente vista in inverno.



A preoccupare maggiormente è l'assoluta mancanza di gioco ed idee messe in campo dal collettivo rossoblu in queste ultime settimane. Una confusione aggravata dall'umiliante 5-0 incassato contro l'Atalanta dell'ex profeta genoano Gian Piero Gasperini.



Il presidente Preziosi, ieri nell'infuocato post-gara, ha ribadito la fiducia a Mandorlini ma la decisione del plenipotenziario rossoblu appare una scelta a tempo. Domenica il Genoa è atteso dalla non impossibile trasferta di Udine, qualora anche in quel caso il Grifone dovesse incappare in un'ennesima figuraccia, il destino di Mandorlini apparirebbe inevitabilmente segnato.



Del resto lo stesso 're dei giocattoli' è stato chiaro: "Darò alla squadra una settimana di tempo per dimostrare che hanno cambiato marcia. Se non vedrò miglioramenti prenderò provvidementi".



Due le alternative pronte per Preziosi: affidare la squadra al tecnico della Primavera Christian Stellini oppure richiamare Ivan Juric, ancora sotto contratto con il Genoa dopo l'esonero dello scorso 19 febbraio.



In entrambi i casi una soluzione rischiosa che farebbe discutere a lungo.