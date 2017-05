In un post partita nel quale nessun giocatore del Genoa era in vena di dichiarazioni, l'unico a prendere la parola è stato Raffaele Palladino: " Oggi abbiamo pensato troppo al Crotone - ha ammesso l'ala napoletana al Secolo XIX dopo il match del Barbera - e ci siamo distratti da una partita che dovuto essere una finale"



RICETTA - La sconfitta con i rosanero complica terribilmente i piani salvezza del Grifone, costretto a trovare al più presto una via d'uscita per non finire all'inferno: "Non esistono moduli, tattiche, uomini - ha proseguito Palladino - Per me è una questione caratteriale e oggi abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, che è cosa molto grave perchè comunque veniamo da dieci giorni di ritiro e dovevano servirci a caricarci con una grinta e una cattiveria agonistica, quelle messe in campo contro l'Inter, che oggi in campo non abbiamo messo".



SPOGLIATOIO - Nonostante le molte illazioni provenienti dall'esterno, Palladino assicura che la squadra è unita e compatta verso un unico obiettivo: "Ci siamo detti che non vogliamo retrocedere. Dobbiamo essere uomini. Questa settimana ce la metteremo tutta per fare quella partita di cuore, testa e orgoglio che i tifosi del Genoa meritano. Dobbiamo battere il Torino, pensando solo a noi stessi. Domenica avremo una partita delicatissima. che ci serva per capire che non dobbiamo commettere certi errori, che il tempo stringe e che la situazione è molto delicata".



RIVALI - Tra gli avversari dei rossoblu nella corsa-salvezza c'è anche quel Crotone che proprio Palladino salutò a gennaio per tornare a Genova. Una squadra, quella calabrese, reduce da una striscia positiva clamorosa ma comunque ancora dietro di due punti rispetto al Grifone, che può vantare anche un piccolo vantaggio pure sull'Empoli: "E' sbagliato guardare troppo gli altri - ha concluso il numero 11 - Quando sei in queste situazioni tendi sempre a guardare più sotto di te che non in casa tua, ed è sbagliatissimo perchè ti distrai. La nostra fortuna è che siamo ancora davanti e che dobbiamo essere bravi a fre qualche punto: gli altri devono preoccuparsi di dover fare punti perché anche noi li facciano. ".