Prima della sfida contro la Juventus, il grande ex, ora al Genoa, Raffaele Palladino ai microfoni di Premium Sport ha detto: "E' bello tornare qui, rivedo tanti amici e persone con cui ho condiviso tante cose belle. Tornare in questo stadio meraviglioso è bello e abbiamo una sfida importante. Seguo la Juve in maniera particolare, è una delle squadre più complete d'Europa con il portiere più forte del mondo, una difesa completa, un centrocampo e un attacco fortissimo, secondo me è l'anno giusto per centrare il Triplete. Noi siamo venuti qui consapevoli del fatto che affrontiamo una squadra forte e in salute ma con la Lazio abbiamo dimostrato che stiamo bene fisicamente e mentalmente abbiamo riacquistato quella fiducia. Siamo venuti qui per fare la nostra partita e faremo del nostro meglio".