Goran Pandev, autore del gol che ha deciso Genoa-Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo sempre dato il massimo, ma in questi mesi le cose giravano male. Mancano ancora tre partite, per la salvezza non è ancora fatta, ma lottiamo fino alla fine. Siamo un bel gruppo, abbiamo avuto tanti infortuni, ora siamo questi e dobbiamo crederci ancora di più. Io ho lavorato sempre, mi sono impegnato sempre, ho aiutato i ragazzi e cerco di sfruttare le mie occasioni. Sono felice anche per Lamanna, oggi ha fatto la differenza anche lui. Ho fatto anni bellissimi all'Inter, abbiamo vinto cose importanti, sono felice per quello che ho fatto all'Inter. Non so se sono in crisi, hanno fatto una grande partita, devono solo ritrovare fiducia per uscire da questo momento"