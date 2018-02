All'alba dei 35 anni, che compirà il prossimo 27 luglio, Goran Pandev sta vivendo con la maglia del Genoa una seconda giovinezza.



A testimoniarlo ci sono le due reti realizzate contro le sue ex squadre, Lazio e inter, nelle ultime settimane valse altrettante vittorie al Grifone. Dopo alcuni mesi non proprio facilissimi, per lui sembra giunto il momento della rivincita tanto che lo stesso direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti nei giorni scorsi ha aperto riguardo ad un possibile rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo giugno.



Pandev per ora non si sbilancia sul futuro dicendo di voler pensare solamente al prossimo avversario: "A giugno deciderò se andare avanti o smettere - ha raccontato al Secolo XIX - Adesso penso solo al Bologna. Di sicuro al Genoa sto molto bene e mi diverto. E in ogni caso resteremo a vivere a Genova, i miei figli ormai parlano anche genovese".



Già la scorsa estate il rapporto tra il fantasista macedone e il Grifone subì un per certi versi inaspettato epilogo. Pandev aveva infatti esaurito il suo contratto con la società rossoblù ma pur di restare ancora al Genoa accettò di tagliarsi il proprio ingaggio di oltre due terzi: "Mi chiamò mister Juric - ricorda Pandev - mi chiese di tornare e io non ci pensai due volte. Avevo anche altre soluzioni ma il Genoa è il Genoa. Il discorso economico non è importante. Qui ho ritrovato voglia e motivazioni, mi sento importante e di aiuto alla squadra".



Molto si è scritto e si è detto in questi mesi riguardo al suo rapporto con Davide Ballardini, l'allenatore che lo escluse dalla rosa ai tempi della Lazio: "Sapevo che, come me, alla Lazio era stato costretto a subire le decisioni del presidente Lotito. Al suo arrivo ci siamo parlati ma non c'era niente da chiarire. Mi ha dato fiducia e possibilità di giocare con continuità. Come squadra ha cambiato la nostra stagione".



Due parole infine Pandev le spende anche per i compagni di reparto tutti in qualche modo affetti da crisi del gol: "Galabinov e Lapadula sono giocatori forti, è solo questione di tempo. Hanno caratteristiche diverse ma sono molto utili entrambi. Certo ora gioca un po' di più Gala, perché ha fisico ed è forte sui palloni alti. Ma non bisogna dimenticare Taarabt, con cui ho giocato tante gare. E poi c'è Rossi, un campione, uno che ti fa divertire. È stato molto sfortunato ma sono convinto che qui al Genoa potrà rinascere".