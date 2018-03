Termina in parità, 2-2, l'amichevole odierna disputata dal Genoa a Pegli contro i finlandesi dell'Inter Turku.



Tutte le reti sono arrivate nella ripresa. A segno per i rossoblu, in campo sia nel primo che nel secondo tempo con tante seconde linee, sono andati prima Lapadula poi Galabinov, rimediando in entrambi i casi al momentaneo vantaggio della squadra scandinava.



Nei primi 45', terminati a reti inviolate, l'unico episodio degno di nota è stato il rigore procuratosi e poi fallito al quarto d'ora da Pepito Rossi.