Ivan Juric, a margine della partita persa contro la Lazio in Coppa Italia, ha parlato della partita e del momento che sta attraversando la squadra: ''Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, prendendo anche un palo. Poi da nostri rinvii sbagliati abbiamo preso gol ed è diventato tutto più difficile. Siamo in un periodo in cui non ci esprimiamo al meglio, anche se a tratti facciamo bene, come nei primi quindici minuti della ripresa. Non è un momento facile. La squadra comunque non ha smesso di seguirmi. La Lazio è superiore per uomini. In queste settimane si è accumulata anche insicurezza, dopo un girone d’andata molto bello in cui avremmo meritato anche di più. Dobbiamo rialzarci, vedo l’impegno della squadra in allenamento. I ragazzi stanno dando tutto quello che possono, ma attualmente non è sufficiente. Spesso non abbiamo raccolto punti, le ultime due prestazioni invece sono state negative. Mercato? Tiro fuori il meglio da quelli che ho, non voglio trovare scuse. Sono convinto che miglioreremo, ma ci vorrà tempo per ritrovare gli equilibri. Abbiamo preso Cataldi, un ragazzo interessante che ci darà una mano. Possiamo ritrovare il gioco e poi anche l’aggressività giusta. Attraverso il possesso diventa tutto più semplice, bisogna anche migliorare dal punto di vista psicologico. Prima non perdevamo tanti palloni o prendevamo tutti questi contropiedi. Ma non mi sento in discussione, fino a domenica avevamo fatto sempre la nostra bella figura''.