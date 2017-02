Andrea Mandorlini ha parlato prima della sfida tra Genoa e Bologna: ''Rispetto le opinioni di tutti e accetto le critiche. In un frangente così forse sarebbe importante restare vicini alla squadra, per tirarci fuori da una situazione difficile e conquistare la salvezza il prima possibile. Non voglio fare alcuna polemica. E’ un onore allenare in una grande piazza come quella del Genoa''.