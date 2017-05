Diego Laxalt è pronto a salutare il Genoa.



Comunque andrà a finire la stagione dei rossoblù, ancora pesantemente invischiati nella lotta per non retrocedere, il futuro dell'ala uruguaiana sembra ben distante dalla Liguria.



La conferma arriva dalla vivavoce di Vincenzo D’Ippolito, agente del 24enne di Montevideo: "Credo che il ragazzo sia pronto per fare un salto di qualità - ha detto il procuratore del sudamericano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - potremmo pensare a qualche big. Ci sono già degli interessamenti ma per il momento nulla di concreto. Vedremo cosa ci riserverà il mercato alla fine".



Pur senza far nomi, D'Ippolito conferma quindi che club come Fiorentina, Inter, Lazio e Chelsea, già in passato attivi attorno al laterale uruguaiano, potrebbero presto tornare alla carica con Preziosi per strapparlo alla concorrenza. Meno probabile, invece la pista che porta a Napoli, nonostante il buon rapporto avuto da Laxalt con Sarri ai tempi di Empoli: "Con Sarri ha vissuto dei mesi molto positivi - ha ricordato D'Ippolito - ma per il momento non c’è stata nessuna chiamata di Giuntoli ”.