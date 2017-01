Da Cagliari a Roma, senza passare da Genova.



Reduci dalla pesante sconfitta di ieri al Sant'Elia, i rossoblu di Ivan Juric cercano immediato riscatto nella seconda competizione nazionale. E per prepararsi al meglio alla gara di mercoledì sera in casa della Lazio, valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia, il Genoa si è trasferito ieri direttamente dalla Sardegna alla Capitale, dove quest'oggi la squadra ha sostenuto il primo allenamento in vista della gara con i biancocelesti.



Per Juric, che ha più volte sottolineato l'importanza che ripone nella Coppa, gli unici indisponibili saranno i tre infortunati Biraschi, Perin e Veloso.

Probabile dunque che all'Olimpico possano trovare spazio alcuni degli elementi meno utilizzati nell'ultimo periodo, come il difensore Orban, gli ex laziali Gentiletti, Cataldi e Pandev, quest'ultimo vero e proprio talismano del trofeo, e il neoacquisto Pinilla. Difficile invece l'impiego degli altri nuovi arrivi, Beghetto e Morosini, non ancora del tutto pronti secondo il tecnico croato.



Stesso discorso vale per un altro volto nuovo, quello del marocchino Adel Taarabt, alla ricerca della migliore condizione dopo un anno e mezzo di quasi totale inattività ed impegnato quest'oggi in un particolare allenamento doppio.