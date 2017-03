A 24 ore dalla vittoria ottenuta ieri ad Empoli, il Genoa è tornato questo pomeriggio in campo al Signorini di Pegli per cominciare la preparazione in vista del derby di sabato sera.



Sotto una leggera pioggia intermittente, la squadra ha alternato il lavoro in palestra a quello sul terreno di gioco, defatigante per chi è sceso in campo al Castellani, appena più impegnativo per gli altri.



Sotto osservazione le condizioni fisiche degli acciaccati Lucas Orban e Nikola Ninkovic, entrambi assenti nella trasferta in terra toscana ma sulla via del recupero in ottica Sampdoria.



Tutta da valutare, invece, la posizione di Goran Pandev. Non convocato per motivi disciplinati ieri ad Empoli, dopo la sceneggiata nella gara con il Bologna, il macedone potrebbe essere reintegrato in occasione della stracittadina. La decisione spetterà ad ogni modo al tecnico Mandorlini ed ai vertici societari che nei prossimi giorni renderanno nota la linea di condotta nei confronti dell'ex attaccante di Lazio, Inter e Napoli.