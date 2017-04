I due quotidiani genovesi in edicola oggi, il Secolo XIX e La Repubblica, raccontano versioni opposte riguardo al clima che si respirerebbe in questi giorni nello spogliatoio del Genoa.



Secondo il Secolo ieri mattina, prima dell'allenamento giornaliero, una delegazione composta da sei giocatori rossoblu avrebbe discusso faccia a faccia con Andrea Mandorlini, garantendogli il massimo appoggio fino al termine della stagione. Un patto d'onore stretto tra il tecnico e i senatori a nome di tutta la squadra per evitare altre figuracce dopo lo scivolone con l'Atalanta.



Tutt'altra tesi riporta invece la Repubblica. L'edizione ligure del quotidiano romano racconta di una cena definita 'carbonara' alla quale avrebbero preso parte un numero ristretto di giocatori. Nel corso del pasto si sarebbe parlato anche del possibile ritorno al Grifone di Ivan Juric, a scapito ovviamente di Mandorlini, i cui metodi rigidi non sarebbero stati digerite da buona parte dello spogliatoio.