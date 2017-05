Il ragazzo dei record ha realizzato un altro sogno. Dopo l'esordio più precoce nella storia del campionato italiano e il debutto a Marassi con la maglia del suo Genoa, domenica nel giorno del commiato di Totti per Pietro Pellegri è arrivata anche la gioia del primo gol in Serie A. Dopo appena 8' minuti giocati nella massima serie: “E’ un sogno che inseguivo sin da piccolo - ha confermato il 16enne di Pegli al sito ufficiale del Grifone - Sono felice per me e mio papà Marco”.



Arrivato in prima squadra bruciando tutte le tappe intermedie, Pellegri è consapevole delle difficoltà che incontrerà d'ora in poi: “So che devo lavorare tantissimo. Ringrazio i tecnici avuti in passato, la società, mister Juric e i compagni che mi sono stati vicini. Prima che iniziasse la partita mi hanno rassicurato e dato forza. Sono circondato da persone che mi vogliono bene e mi considerano uno di loro. Ho come la sensazione di esserci sempre stato. Io che sono cresciuto a pane e Genoa, per la passione che mi ha trasmesso mio papà, so che la prima cosa che devo fare è restare umile e tenere i piedi per terra”.



Sul fatto di vivere da protagonista un evento che rimarrà nella storia del calcio, come quella dell'addio di Totti ai colori giallorossi, Pietro racconta: "E’ stata un’emozione partecipare a una giornata storica come l’ultima partita di Totti nella Roma. La racconterò ai miei figli".