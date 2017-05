La stagione che sta andando a concludersi ha riservato poche soddisfazioni al Genoa, salvatosi solo a 90' dalla fine della Serie A.



Ma tra le scarne note positive di quest'anno c'è sicuramente quella di aver lanciato nel grande calcio un ragazzo che non perderà occasione per far parlare di sè in futuro: Pietro Pellegri.



Il suo esordio in prima squadra, lo scorso 18 dicembre in casa del Torino, è già entrato negli almanacchi del pallone per aver eguagliato lo storico record di precocità di Amedeo Amadei. In primavera sono poi arrivati il primo contratto da professionista, il debutto a Marassi e la convocazione allo sfortunato Europeo Under 19.



Ma se in campo tutto sembra sorridere, fuori le cose per Pellegri non vanno altrettanto bene. Come racconta il Secolo XIX, ieri ad un ragazzo che durante un evento al Museo del Genoa gli chiedeva se non dovesse essere a scuola, il talento di Pegli ha risposto candidamente: "Hai ragione, dovrei essere in classe. Infatti verrò bocciato per le tante assenze che ho fatto, giocando con Genoa e Nazionale Under 17".