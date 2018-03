Tra i vari tesserati rossoblù che da qui alla fine della stagione si giocheranno il proprio rinnovo di contratto con il Grifone c'è anche Pepito Rossi.



Come spiega bene questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, il trentunenne del New Jersey ha firmato lo scorso dicembre un contratto fino a fine stagione per una cifra attorno ai 200 mila euro. L'accordo con la società ligure prevede però ha anche un'opzione per prolungare il legame anche nella prossima annata, questa volta a cifre sensibilmente più alte.



Per convincere Preziosi e soci a ad investire ancora su di lui, Rossi dovrà tuttavia dimostrare di aver finalmente recuperato la piena forma fisica e magari anche di non aver perso quell'istinto del gol che ha sempre avuto in carriera.



Arrivato a Pegli ad inizio dicembre, Pepito ha finora collezionato con la maglia del grifone appena tre spezzoni di gara contro Torino e Napoli in campionato e con la Juve in Coppa Italia. Davvero troppo poco per le aspettative che si riponevano in lui.



Rossi ha comunque ancora le possibilità per invertire il trend, s patto di dare le giuste risposte negli ultimi 10 impegni stagionali. Se non dovesse riuscirci per lui potrebbero aprirsi le porte del campionato americano.