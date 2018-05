L'addio al calcio di un campione che ne ha segnato la storia non può lasciare indifferenti compagni ed avversari. E così in queste ore è susseguirsi di, la cui carriera professionista è ormai giunta alle ultime battute.Al lungo corollario di saluti si aggiunge anche quello dell'attaccante del Genoaper anni protagonista nella Liga seppur in squadre rivali del centrocampista blaugrana:ha commentato Pepito sulla propria pagina Instagram, completando il post con la foto di un contatto ravvicinato tra i due risalenti ai tempi in cui Rossi militava nel Villareal.