Il Genoa e Centurion, un remake che sembrava non dovesse andare a buon fine. Invece le cose sono cambiate: come riporta Tyc Sports, l'esterno argentino non ha trovato l'accordo con il Boca Juniors e quindi torna di moda per il Grifone. Di proprietà del San Paolo, può tornare in Italia per 3,5 milioni di dollari.