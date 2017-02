Con la finestra del mercato invernale appena chiusa, i dirigenti dei club non riposano affatto, anzi preparano il terreno per la prossima campagna acquisti.Al Genoa, per esempio, si sta lavorando per individuare l'eventuale, qualora l'argentino dovesse salutare, oppure una spalla da affiancargli.spunta il nome di un'altra punta sudamericana, da tempo domiciliata in Italia e più volte accostato al Grifone in passato:Secondo il Secolo XIX il 23enne centravanti della Ternana andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e nonostante la folta concorrenza, tra cui Cagliari e Palermo, il Genoa conta di far valere a proprio favore i buoni rapporti con la società umbra.