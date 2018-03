L'eventuale partenza a fine campionato di Mattia Perin non coglierà il Genoa impreparato.



La dirigenza rossoblù è infatti da tempo attiva sul mercato per individuare il possibile sostituto dell'attuale numero 1. Il nome in cima alla lista di Perinetti e soci al momento è soprattutto quello di Lukasz Skorupski della Roma.



Un obiettivo seguito però da molti altri club, ecco allora che, come spiega Primocanale, in alternativa il Grifone potrebbe virare su un vecchio pallino di mercato, l'estremo difensore del Bari Alessandro Micai, già negli scorsi mesi seguito molto da vicino dagli osservatori rossoblù.