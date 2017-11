Continuano le voci di un forte interesse del Napoli per il portiere e capitano del Genoa Mattia Perin.



A rinfocolare un'ipotesi che già da tempo circola in sede di calciomercato è questa mattina il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano scrive infatti che l'estremo difensore di Latina, che proprio oggi compie 25 anni, è una delle tre alternative individuate dal club di Aurelio De Laurentiis per sostituire a fine stagione il partente Pepe Reina.



In lista con il terzo portiere della nazionale italiana ci sono anche il numero uno del Bayer Leverkusen, il tedesco Bernd Leno, e quello della Real Sociedad, l'argentino Geronimo Rulli. Tutti, curiosamente nati nel 1992.