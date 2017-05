In una giornata praticamente estiva è proseguita oggi la preparazione del Genoa in vista dello scontro di domenica a Marassi con il Torino. Notizie contrastanti per Ivan Juric arrivano dall'infermeria. Se Diego Laxalt appare infatti completamente ristabilito dopo i guai fisici dei giorni scorsi, le condizioni di Giovanni Simeone destano ancora qualche preoccupazione. Anche oggi l'argentino si è infatti allenato solo in palestra e la sua presenza con i granata è tutt'altro che scontata. Un'ulteriore tegola per il tecnico rossoblu e poi rappresentata dagli infortuni di Luca Rigoni e Danilo Cataldi. Il centrocampista veneto è rimasto per l'intera seduta ad allenarsi ai margini del campetto, l'ex laziale ha invece accusato un disturbo gastrointestinale che l'ha costretto a terminare anzitempo la seduta.