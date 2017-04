Prosegue la preparazione del Genoa in vista della proibitiva trasferta di domenica sera in casa della Juventus.



A Pegli i rossoblu si sono ritrovati questo pomeriggio per sostenere una seduta improntata prevalentemente sull'aspetto tattico.



Tra le notizie positive per Ivan Juric c'è il rientro dell'allarme che ieri aveva riguardato Goran Pandev. Il macedone, vittima di un risentimento muscolare, è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni, candidandosi per una maglia da titolare in vista dello scontro dello Stadium. Sulla via della guarigione anche l'ex di turno Rubinho, fermo per un'edema dalla scorsa settimana. La sua presenza nel vecchio stadio che l'ha visto protagonista è però ancora tutta da valutare.



Chi, invece, fa preoccupare Juric è Leonardo Morosini. Il giovane fantasista lombardo ha infatti svolto un lavoro differenziato a causa di un trauma distorsivo alla caviglia. Anche le sue condizioni, come quelle del portiere brasiliano, verranno valutate nei prossimi giorni.