Non solo Neustift. Per il secondo anno consecutivo il Genoa potrebbe svolgere un doppio ritiro estivo per preparare al meglio la stagione 2017-'18.



Secondo quanto riporta il Secolo XIX, la società rossoblu starebbe pensando di portare la squadra una decina di giorni a Bardonecchia, dopo le consuete due settimane di lavoro a Neustift in Austria, in programma dal 9 al 23 luglio.



L'ipotesi, già sperimentata lo scorso anno, vedrebbe il Genoa radunarsi nella piccola località piemontese all'inizio di agosto, quando i rossoblu farebbero una sorta di richiamo della preparazione allestita precedentemente in Val Stubai, in vista dell'avvio del campionato previsto il 20 agosto.



Ogni decisione in merito verrà ad ogni modo concordata non prima del termine di questa stagione, consultando anche l'eventuale nuovo allenatore del Grifone.